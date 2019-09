Almenno piange Andrea Capelli

Stamattina l’ultimo saluto al 32enne Ultimo saluto ad Andrea Capelli nella mattinata di martedì 24 settembre ad Almenno San Bartolomeo: il 32enne bergamasco è morto sabato 21 settembre a venti giorni dall’incidente in motocicletta che si era verificato nel Bresciano.

Ricoverato subito dopo lo schianto in Rianimazione a Sondalo, proprio sabato scorso era stato trasferito alla Terapia Intensiva del Papa Giovanni di Bergamo dove il suo cuore ha cessato di battere.

La mamma Bianca, distrutta dal dolore, lo ha ricordato come un «ragazzo d’oro, che mi ha riempito il cuore». Andrea, diplomato all’Alberghiero di San Pellegrino, era secondo maître nel prestigioso albergo di Villa d’Este, a Cernobbio (un 5 stelle, dove tra l’altro si svolge il forum Ambrosetti, dove si ritrova tutto il gotha della finanza internazionale). L’attività professionale, in cui si era saputo distinguere con profitto, lo teneva molto impegnato. Ma appena aveva un momento libero Andrea si dedicava alla sua grande passione: la motocicletta.

Mercoledì 3 settembre, nel suo giorno libero, era in sella alla sua Aprila 1000 quando ha perso il controllo della moto ed è finito contro un’auto che arrivava dalla direzione opposta. Le condizioni di Andrea sono apparse subito critiche: con l’eliambulanza il bergamasco è stato trasportato a Edolo, in Terapia Intensiva. Poi il trasferimento a Bergamo dove è morto. I funerali di Andrea Capelli saranno celebrati alle 10 nella chiesa parrocchiale di Almenno San Bartolomeo, partendo dall’abitazione di famiglia, dove il giovane abitava con i genitori quando non si trovava al lavoro a Villa d’Este.

