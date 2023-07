Auto contro moto in via Camozzi, coinvolta anche una bambina di 11 anni - Foto

Schianto auto moto nella mattinata di domenica 2 luglio in centro a Bergamo , fortunatamente sembrerebbe senza gravi conseguenze per le persone coinvolte.

Un uomo di 39 anni e la figlia di 11 stavano viaggiando in moto in via Camozzi provenienti da Porta Nuova, quando arrivati all’incrocio con via Madonna delle Nevi si sono scontrati contro un’auto, guidata da un 27enne, che proveniva dalla direzione opposta, verso il centro, e stava svoltando a sinistra in via Madonna delle Nevi.