Belotti: «Offese su Facebook alle vittime del Covid e ai tifosi, presenterò querela» Un utente ha pubblicato un fotomontaggio con camion militari e bandiere nerazzurre, il deputato bergamasco della Lega: «Da tifoso accetto lo sfottò, ma non al limite di trascendere ad accostare le vittime bergamasche di Covid trasportate con i camion militari con i tifosi atalantini».

«Nelle prossime ore presenterò una querela in questura perché non si possono offendere in questo modo gli oltre seimila morti bergamaschi per Covid nonché i tifosi atalantini». Lo annuncia il parlamentare della Lega di Bergamo Daniele Belotti «dopo un paio di ignobili post pubblicati a commento di alcune notizie sulla finale di Coppa Italia Atalanta-Juventus», spiega il deputato leghista in un comunicato. In particolare, un utente ha pubblicato a margine di una notizia sulla pagina Facebook di Bergamonews un fotomontaggio con una colonna di camion militari con bandiere nerazzurre, accompagnata da frasi offensive.

«Da tifoso accetto lo sfottò - spiega Belotti - ma non al limite di trascendere ad accostare le vittime bergamasche di Covid trasportate con i camion militari con i tifosi atalantini». «Il dramma che ha vissuto Bergamo - continua il deputato orobico - non può essere strumentalizzato in modo becero da leoni da tastiera o cinici negazionisti. In questi mesi non mi sono fatto problemi a denunciare pubblicamente coloro che hanno diffamato e umiliato le vittime bergamasche della pandemia. L’avevo fatto con il presidente del Comitato Sanitario di New York, Mark Levine e con il governatore della Campania Vincenzo De Luca che avevano dichiarato che in Bergamasca e in Lombardia c’erano i morti per strada, non mi ero fatto remore a condannare le dichiarazioni di una consigliera comunale fiorentina del mio partito che aveva negato la presenza delle bare sui camion militari che avevano tristemente sfilato a Bergamo, lo faccio ora con questo utente di Facebook per il suo ignobile fotomontaggio».

© RIPRODUZIONE RISERVATA