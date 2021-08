(Foto by Stefano Zanoni)

Ciclista investita a Casnigo, in ospedale una donna di 45 anni L’incidente è avvenuto sulla provinciale della Valle Seriana sabato verso le 11.15.

È finita in ospedale in codice giallo, una ciclista di 45 anni che è rimasta vittima di un incidente alle 11.15 sulla provinciale della Valle Seriana in territorio di Casnigo.

Sul posto in codice rosso sono arrivate un’ambulanza e un’auto medica che hanno soccorso la donna e l’hanno trasportata in ospedale.

Sul posto si sono formate code in entrambe le direzioni. La situazione è tornata alla normalità verso mezzogiorno.

