Controllo a un autobus rumeno in A4 Preso autore di una rapina del 2015

Controllo a un autobus rumeno in A4

La Polizia di Stato ha arrestato nel pomeriggio di giovedì 8 agosto al casello dell’Autostrada A4 di Bergamo un cittadino rumeno latitante. La Polizia stradale di Seriate, durante un controllo a un autobus rumeno con a bordo numerosi passeggeri, nell’ambito dei controlli finalizzati alla vigilanza per l’esodo estivo, ha tratto in arresto un uomo di 28 anni in quanto destinatario di un provvedimento di cattura per l’esecuzione di un ordine di carcerazione emesso nel 2015 dalla Procura di Torino dovendo espiare la pena di anni 5 per il reato di rapina. L’arrestato è stato fatto scendere dall’autobus e portato alla casa circondariale di Bergamo.

