Covid, i nuovi colori delle Regioni

La Lombardia resta in zona rossa Lo ordinanze del ministero: passano in area rossa Calabria, Toscana e Val d’Aosta; il Lazio passa in area arancione. Per le altre Regioni restano in vigore le precedenti ordinanze o vengono rinnovate quelle in scadenza. La Lombardia rossa fino al weekend di Pasqua, quando entreranno in vigore le regole del decreto legge dello scorso 13 marzo, che prevede la zona rossa in tutto il Paese.

Il ministro della Salute, Roberto Speranza, sulla base dei dati e delle indicazioni della Cabina di regia, firmerà nella serata di venerdì 26 marzo nuove ordinanze per le Regioni. Passano in area rossa le Regioni Calabria, Toscana e Val d’Aosta, aggiungendosi a Provincia autonoma di Trento, Lombardia, Piemonte, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Marche, Puglia, Veneto e Campania. Regioni in cui la situazione non cambia: il ministero ha infatti precisato che restano in vigore le precedenti ordinanze o sono rinnovate quelle in scadenza. La Regione Lazio passa in area arancione a scadenza della vigente ordinanza, ovvero da martedì 30 marzo. Sabato 3 aprile, invece, tutta l’Italia torna rossa per il lockdown di Pasqua.

Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, venerdì in un’intervista al Tg5 aveva anticipato che i dati della Lombardia «da un certo punto di vista, stanno leggermente migliorando, come ad esempio nell’Rt, purtroppo sono ancora alti i letti occupati negli ospedali e nelle terapie intensive. Temo che si vada verso una conferma della zona rossa».

A fronte di 60.804 tamponi effettuati, sono 5.077 i nuovi positivi (8,3%) in Lombardia. I guariti/dimessi totale complessivo: 583.133 (+2.400), di cui 6.287 dimessi e 576.846 guariti. Tre nuovi ricoveri in terapia intensiva per un totale di 848. I ricoverati non in terapia intensiva: 7.111 (-21). I decessi, totale complessivo: 30.285 (+100) I nuovi casi per provincia: Milano: di cui 1.460 a 625 Milano città; Bergamo: 317; Brescia: 696; Como: 427; Cremona: 189; Lecco: 171; Lodi: 84; Mantova: 287; Monza e Brianza: 548; Pavia: 262; Sondrio: 66; Varese: 472.

In Lombardia sono finora state somministrate 1.409.677 dosi di vaccino anti Covid-19. Gli over 80 che hanno diritto alla vaccinazione in Lombardia sono 725.923, di cui 49.577 sono ospiti nelle Rsa. A questa mattina, tra gli aderenti, sono state somministrate 491.202 dosi (di cui 360.049 prime dosi e 131.153 seconde dosi). Nella giornata di ieri sono state somministrate 33.481 vaccinazioni, di cui 23.610 prime dosi e 9.871 seconde dosi. «Rsa, somministrata prima dose al 100% degli ospiti», così recita un post pubblicato dal presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana sulla sua pagina Facebook, per segnalare il traguardo della prima dose di vaccino somministrato a tutti gli ospiti delle Residenze Sanitarie per Anziani lombarde.

© RIPRODUZIONE RISERVATA