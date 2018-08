Evade dai domiciliari per scommettere

Arrestato 37enne a Brembate I carabinieri lo hanno fermato fuori dal suo domicilio trovandogli addosso le ricevute di giocate fatte poco prima.

È stato arrestato ieri sera in flagranza di reato dai carabinieri della Stazione di Brembate il marocchino 37enne in regime di detenzione domiciliare per reati in materia di sostanze stupefacenti. Lo straniero, in particolare, non è stato trovato dai militari dell’Arma durante uno un controllo.

Una volta rintracciato dai militari sempre nel Comune di Brembate, non ha dato alcuna valida giustificazione relativa alla sua assenza dal domicilio e lo hanno trovato in possesso di ricevute di scommesse effettuate poco prima. L’uomo è stato arrestato con l’accusa di evasione.

