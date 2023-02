Festa delle Luci, oggi ultimo giorno per gli spettacoli in Città Alta - Cosa vedere

Si ricorda la chiusura con Ztl dalle 14 alle 19, la manifestazione aprirà dalle 18 fino a mezzanotte. Cosa vedere? Nei due chiostri della Biblioteca musicale Gaetano Donizetti è allestita «Traffic», scultura mobile dell’artista cilena Ivan Nararro e «The time machine», una clessidra dorata di tre metri ideata da Federica Marangoni per riflettere sul tema del tempo. Nel Tempietto di Santa Croce «Bed», opera di Navarro. Attraversando Piazza Vecchia i partecipanti vengono immersi in un suggestivo 3D mapping omaggio alla cultura del territorio, proiettato sulla facciata principale della Biblioteca Mai. Nel chiostro maggiore del Convento di San Francesco c’è «Frame Perspecitve» opera del francese Oliver Ratsi. Alla Rocca seconda installazione di Marangoni e accoglie pure «Storie di luce». Infine la luce tocca anche la Torre dei Venti (presso lo svincolo autostradale) che diventa per i visitatori un segno distintivo del festival di Bergamo. Dalle 19:30 fino alla mezzanotte, si potrà visitare anche Palazzo Moroni in veste notturna con le installazioni luminose degli artisti Daniele Spanò e Luca Brinchi.