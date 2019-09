Fridays for future, tutti gli scatti Manda le tue foto e il tuo messaggio

Fridays for future, tutti gli scatti

Il d-day è arrivato. Oggi i ragazzi di Fridays for future (Fff) Bergamo, insieme alle omologhe realtà sparse nel resto del mondo, scendono in piazza con il terzo sciopero globale per il clima, portando avanti la campagna della giovane attivista Greta Thunberg. Dall’organizzazione stimano 3 mila persone. Già alle 8.15 i ragazzi degli istituti scolastici vicini alla stazione hanno iniziato a raggiungere piazzale Marconi.

Il corteo parte alle 9 da piazzale Marconi e si snoderà lungo viale Papa Giovanni XXIII per finire davanti al Comune di Bergamo intorno alle 12. «È fondamentale la partecipazione di tutti - spiega il portavoce di FFf Jacopo Valtolina, che invita tutti a portare un cartellone e a vestirsi colorato -. Lo sciopero deve essere di tutte le generazioni, pensionati e lavoratori, sarebbe bello se potessero prendersi anche solo un’ora di permesso per partecipare. In ballo, non c’è solo il nostro futuro, ma quello del pianeta». Alle 16.30, nella sala Olmi della Provincia (via Sora) è atteso il fisico Roberto Buizza, per il convegno «Cambiamenti climatici e conseguenze sulla vita futura, il cibo, l’agricoltura» promosso da Agricultura e diritto al cibo.

Intanto Atb lancia, con l’Unione internazionale del trasporto pubblico, la campagna «One Planet, One Plan» per chiedere ai governi di riconoscere il ruolo principale svolto dai trasporti pubblici nella lotta ai cambiamenti climatici, attraverso la riduzione dell’inquinamento. Entro il 2025, Atb punta a convertire l’intera flotta in soli mezzi elettrici, ibridi e a metano: «Il nostro impegno – dichiara il dg di Atb Gianni Scarfone -, è sviluppare azioni che inducano i cittadini ad utilizzare i trasporti collettivi e la mobilità dolce, con programmi di investimento in tecnologie innovative». In piazza anche Cisl Bergamo, che invita tutti a partecipare, «a partire dai dirigenti scolastici, senza striscioni e bandiere di organizzazione» scrive il sindacato. «Convintamente siamo a fianco di chi manifesterà per il clima – afferma Francesco Corna, segretario generale -. Da tempo Cisl chiede di mettere al centro la vita umana ed il lavoro». Anche il mondo della politica interviene sullo sciopero. Gli studenti che parteciperanno, ha stabilito una circolare ministeriale, saranno giustificati dall’assenza. Ma la senatrice bergamasca di Forza Italia Alessandra Gallone attacca il Ministro all’Istruzione Lorenzo Fioramonti «per aver bypassato i genitori. È incredibile che non sia tornato sulla sua decisione di giustificare in massa gli studenti».

