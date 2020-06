Gewiss Stadium, cantiere al via giovedì

Partono i lavori per la nuova tribuna Ubi Partono i lavori del secondo lotto al Gewiss Stadium: giovedì 25 giugno prende il via il cantiere per la realizzazione della nuova tribuna Ubi Banca dello stadio di Bergamo.

Dopo la realizzazione della nuova Curva Nord Pisani (inaugurata il 6 ottobre 2019 in occasione della partita Atalanta-Lecce) ecco che a partire da giovedì 25 giugno inizieranno i lavori per la riqualificazione di un nuovo settore del Gewiss Stadium: il progetto prevede che ai lavori di messa a nudo della Tribuna Ubi Banca facciano seguito quelli di demolizione, ad eccezione delle facciate, che non saranno interessate da modifiche strutturali di rilievo. Il cantiere interesserà anche l’area antistante l’impianto, con la sistemazione e riqualificazione dell’area a parcheggio lungo viale Giulio Cesare e Largo dello Sport.

«Grazie anche al lavoro non indifferente di questi ultimi mesi degli uffici comunali oltre che al fondamentale impegno della società – spiega l’assessore alla riqualificazione urbana del Comune di Bergamo Francesco Valesini –, parte anche il secondo lotto che coinvolgerà un tratto significativo, per il suo rapporto con il viale, dell’impianto sportivo, per una riqualificazione che gioverà sia ai molti tifosi che a tutta la città. Si tratta di un periodo davvero fondamentale e unico nella storia della società sportiva nerazzurra e l’evoluzione del Gewiss Stadium ha fatto finora da specchio ai risultati sportivi dell’Atalanta».

«L’obiettivo è quello di completare i lavori in pochi mesi, ma si dovrà assolutamente prestare la massima attenzione e quindi attenersi a tutte le eventuali decisioni prese dagli organi di competenza e legate all’evolversi del Covid-19 – dichiara Roberto Spagnolo, Direttore Operativo Atalanta B.C. e Responsabile Unico Progetto e Lavori per Stadio Atalanta –. Allo stato attuale le partite si giocano a porte chiuse, ma ovviamente eventuali ulteriori disposizioni governative sullo svolgimento degli eventi sportivi potrebbero richiedere valutazioni sul cronoprogramma del cantiere del Gewiss Stadium. Proprio per questi motivi la programmazione dei lavori sarà a cadenza settimanale. Il cantiere di riqualificazione della tribuna UBI Banca sarà inoltre fermo nel giorno gara al Gewiss Stadium della Prima squadra».

