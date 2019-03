Gori risponde a Sala: l’Atalanta

e l’aria di Bergamo non si comprano Il sindaco di Bergamo risponde su Twitter a Beppe Sala: il primo cittadino di Milano, interista, aveva elogiato la squadra nerazzurra.

«Caro Beppe Sala, troppo facile! Ma l’Atalanta è più dei suoi campioni (che ci terremo stretti): è Gasp, la società, i tifosi, l’aria buona di Bergamo: tutte cose che non si possono comprare. Se però vuoi venire a tifare per i veri nerazzurri ti aspettiamo a braccia aperte!». Il sindaco di Bergamo, Giorgio Gori, risponde così su Twitter al collega di Milano Giuseppe Sala.

Caro @beppesala, troppo facile! Ma l'@atalanta_bc è più dei suoi campioni (che ci terremo stretti): è Gasp, la società, i tifosi, l'aria buona di #Bergamo: tutte cose che non si possono comprare. Se però vuoi venire a tifare per i veri nerazzurri ti aspettiamo a braccia aperte!https://t.co/sg9pshfTxn — Giorgio Gori (@giorgio_gori) 4 marzo 2019

Il primo cittadino del capoluogo lombardo a Rainews24 in vista del derby aveva parlato dell’Inter e della volontà di vedere in campo Icardi e scherzando ha detto che la migliore campagna acquisti sarebbe comprare in blocco la squadra bergamasca.

Il 17 marzo a Milano si terrà il derby tra Milan e Inter e il sindaco della città, Giuseppe Sala, tifoso interista, vorrebbe vedere in campo anche Mauro Icardi. «Lo voglio in campo – ha detto in diretta a Rainews 24 –. Non sono molto ottimista, sono anche un po’ depresso. Ieri sera ho visto giocare l’Atalanta e ho detto “guarda che roba”». «Al posto di immaginare la campagna acquisti con questo o quell’altro, compriamoci tutta l’Atalanta – ha concluso –, così risolviamo la questione. Icardi lo vorrei comunque in campo»

