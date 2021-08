Gorlago, arrestata con la cocaina: il coltello del formaggio per preparare le dosi Blitz antidroga dei carabinieri di Bergamo: in manette una 54enne, sequestrati due «sassi» di coca per un peso complessivo di 30 grammi e 390 euro in contanti.

Nel pomeriggio di venerdì 27 agosto i Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Bergamo hanno arrestato per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti una 54enne, originaria della Bergamasca e residente a Gorlago. I militari, che nell’ultimo periodo erano stati attirati da un insolito via vai di autovetture che transitavano nel piccolo centro bergamasco, hanno tenuto d’occhio la casa della donna, già nota ai carabinieri per diversi precedenti di spaccio negli ultimi anni. Nel pomeriggio, dopo aver fermato due persone nelle vicinanze nell’abitazione, trovate in possesso di dosi di cocaina per uso personale, i Carabinieri sono entrati nella casa della donna, trovandola in compagnia di un altro uomo al quale aveva appena ceduto una dose della citata sostanza.

Sottoposta a perquisizione, la donna è stata inoltre trovata in possesso di due «sassi» di cocaina per un totale di circa 30 grammi, oltre alla cifra di 390,00 euro, ritenuta dai carabinieri probabile provento dell’attività illecita, e materiale per il confezionamento, tra cui un coltello generalmente utilizzato per il taglio di formaggi, ma che la donna usava per tagliare e preparare le dosi di cocaina. Tutto il materiale rinvenuto è stato sottoposto a sequestro.

Al termine delle attività, la donna è stata condotta in caserma, dove è stata dichiarata in stato di arresto in attesa del giudizio direttissimo, in programma per sabato 28 agosto al Tribunale di Bergamo. Tutti gli acquirenti fermati sono invece stati segnalati alla competente autorità quali assuntori di sostanze stupefacenti.

