In 4 mila con barba e cappello - Le foto

Successo in centro per la Babbo Running La tappa bergamasca della Babbo Running ha concluso il tour 2019, il più grande tour in Italia dedicato al Natale, che anche quest’anno è stato in grado di riunire nelle maggiori piazze italiane migliaia di persone, giovani, bambini, anziani, runners professionisti e semplici amatori, all’insegna dello sport e della solidarietà.

Domenica 22 dicembre oltre 4000 le persone che si sono ritrovate in centro città a Bergamo con il giusto spirito per attendere il Natale, in maniera originale: si sono messe in gioco in una corsa-camminata per le vie di Bergamo condividendo allegria e spirito natalizio con l’intera comunità.

La folla di «Babbi Natale» si è ritrovata sul Sentierone dove il riscaldamento di SportPiù, la musica di Radio Viva Fm, la radio ufficiale dell’evento, e l’animazione di Ary fashion hanno accompagnato i partecipanti fino allo start. Alle ore 15 il tradizionale colpo di pistola ha dato il via alle migliaia di persone che, rigorosamente vestiti con abito rosso, barba e cappello, hanno corso tra Bergamo bassa e Città Alta, passando per le Mura Venete. Stand, sorprese natalizie, regali, animazione e balli hanno accompagnato i presenti per tutta la giornata. Al termine della manifestazione il tradizionale scambio di auguri.

