La Bracca investe 7 milioni

nel polo di Pineta di Clusone Sede più ampia e nuova linea produttiva. Il gruppo nella top ten nazionale delle acque minerali. «Obiettivo mezzo miliardo di bottiglie entro il 2020»

In crescita i numeri del gruppo delle acque minerali Bracca-Pineta che ha deciso di investire, nell’arco di un triennio, 7 milioni di euro nello stabilimento di Clusone a marchi Pineta e Presolana, 5 dei quali per la nuova linea di produzione (in fase di installazione e pronta per marzo) e per l’ampliamento della sede con la realizzazione di un magazzino su terreni recentemente acquisiti per complessivi 20 mila metri quadrati: il progetto sta per essere presentato al Comune di Clusone per le necessarie autorizzazioni. Altri 2 milioni saranno investiti in seguito per la realizzazione di due ulteriori magazzini di stoccaggio.

