Nuovi controlli alla stazione autolinee

Spaccio e armi: fermate 4 persone Nuovi controlli dei Carabinieri di Bergamo alla stazione autolinee con l’ausilio delle unità cinofile.

Nuovi controlli dei Carabinieri della provincia di Bergamo, con l’ausilio dei cani antidroga, nell’area della stazione ferroviaria e in corrispondenza di via Bonomelli, via Giorgio e Guido Paglia, via Quarenghi e via San Giorgio su persone, veicoli in transito ed esercizi commerciali.

In particolare, sono stati controllati circa 40 veicoli, due esercizi pubblici di tipo etnico e sono state identificate circa 90 persone, 18 delle quali di interesse operativo con precedenti specifici per reati inerenti lo spaccio di sostanze stupefacenti. Fra queste, 4 persone sono state deferite in stato di libertà per reati vari: un uomo, 31enne, di origine marocchina, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti; due ragazzi, di 19 e 22 anni, entrambi originari di Ponte San Pietro, per porto di armi o oggetti atti ad offendere; un uomo, 26enne, di Bergamo, fermato alla guida della propria auto Audi A3 sotto l’influenza di sostanze alcoliche.

