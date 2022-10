Nuovo bando per i monopattini in città: costo extra se lasciato fuori dalle postazioni

Palafrizzoni. Minimo 50 centesimi in più per chi li lascia fuori dalle «stazioni virtuali». Ne circoleranno massimo 900. Zenoni: stop alla sosta selvaggia.

Sosta regolamentata per disincentivare il parcheggio selvaggio e meno mezzi in circolazione in modo che non giacciano fermi e inutilizzati. Sono in arrivo regole più severe per i monopattini: le novità sono contenute nel nuovo bando del Comune di Bergamo. Dal 2020 le strade della città sono «invase» dai mezzi delle compagnie Bit e Reby. Ma con le attuali concessioni ormai in scadenza, l’amministrazione comunale di Bergamo si è messa al lavoro per riassegnare quest’offerta di mobilità alternativa, molto apprezzata da giovani e turisti.

polizia locale di bergamo vigili controllo monopattini elettrici Mercoledì 19 ottobre a Palazzo Frizzoni la presentazione del bando: le società che garantiranno il servizio saranno sempre due, ma in strada potranno esserci al massimo tra i 700 e i 900 monopattini (da 350 a 450 per ognuna), una flotta ridotta rispetto all’attuale bando. «In città gli operatori dovranno realizzare un centinaio di postazioni virtuali – spiega l’assessore alla Mobilità Stefano Zenoni –. Saranno dei rettangoli di vernice a terra segnalati dal simbolo del monopattino. Parcheggiandovi dentro si pagherà una tariffa, fuori si dovrà pagare un extracosto, almeno di 50 centesimi in più. Premieremo le società che aumenteranno questo costo aggiuntivo, così come quelle che proporranno dei bauletti con caschi (protezione obbligatoria per i minorenni). Inoltre tutti i monopattini dovranno avere le frecce».