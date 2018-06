(Foto by Mirco Bonacorsi)

Lo spettacolo delle cascate del Serio (Foto by Mirco Bonacorsi)

Oltre 3.500 persone alle cascate del Serio

Il salto più bello della Bergamasca - Video Oltre 3.500 persone hanno ammirato domenica 17 giugno l’apertura delle cascate del Serio.

Torna lo spettacolo delle cascate del Serio: complice la bella giornata di sole, almeno 3.500 persone hanno ammirato il salto più bello della Bergamasca. Malgrado l’estate non riesca ancora a decollare nella mattinata di sabato 16 giugno è andato in scena il primo appuntamento con l’apertura delle cascate del Serio ma anche il debutto stagionale della seconda edizione del festival musicale in quota denominato «I sentieri della musica».

Per vedere questo video attiva javascript oppure utilizza un browser che supporta video HTML5

Si tratta di una manifestazione itinerante che ha gettato le sue basi lo scorso anno e che viene riproposta, tra il 17 giugno ed il 23 settembre, con nuovi artisti. Alle 10, in attesa del triplice salto dell’acqua, il trombettista e compositore Giovanni Falzone ha cominciato ad allietare gli escursionisti presenti all’Osservatorio faunistico con la sua musica, voce ed elettronica. Una melodia che si è liberata nell’aria in un anfiteatro di rara bellezza fino al boato causato dell’acqua che, alle 11 in punto, è precipitata dalla sommità del dirupo.

Seimila litri al secondo, un’inezia se si considera la capacità di 18 milioni di metri cubi della diga, edificata tra il 1923 ed il 1931 nella conca del Barbellino, e che neppure le abbondanti piogge delle scorse settimane hanno consentito all’acqua di raggiungere il massimo livello d’invaso.

Stando alle stime dell’ufficio turistico di Valbondione sono state oltre 3.500 le persone che hanno assistito allo spettacolo nella zona dell’Osservatorio faunistico o nei punti più panoramici del sentiero che si inerpica fino al rifugio Curò. Tra le novità organizzative introdotte quest’anno anche quella del rimborso del ticket parcheggio (fissato a 5 euro) agli escursionisti che hanno invece raggiunto i rifugi Barbellino o Merelli al Coca, itinerari che esulano da questo tipo di evento turistico.

Il prossimo appuntamento con l’apertura delle cascate del Serio è fissato per sabato 14 luglio. In quell’occasione i potenti fari, montati dai volontari della Croce Blu di Gromo nei pressi dell’Osservatorio faunistico, illumineranno i tre salti a partire dalle 21,50, dieci minuti prima che la massa d’acqua faccia la sua comparsa sulla sommità del dirupo. Qui le altre date delle cascate del Serio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA