Piazzale Marconi, via la «scaletta dello spaccio»: al suo posto un’area verde

Spariranno gli otto gradini più discussi della città. Quelli che separano via Bonomelli dalla stazione, divenuti ricettacolo di frequentazioni poco raccomandabili. Tanto da guadagnarsi l’epiteto di «scaletta dello spaccio». La Giunta Gori ha approvato il progetto per «spianare» rampa e vialetto di collegamento, allargando l’area verde esistente, potenziando l’illuminazione e impedendo di fatto l’accesso al retro dell’infopoint. Una delibera di 399 pagine (inquadrando l’intervento nell’annosa questione della sicurezza nell’area di piazzale Marconi e dintorni), che stanzia quasi 100mila euro per il ridisegno urbanistico della zona.