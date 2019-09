«Pronto sindaco?»

Giorgio Gori a Radio Alta «Pronto, sindaco? Giorgio Gori risponde». È questo il titolo della trasmissione proposta in tre appuntamenti a partire dal 1° ottobre su radio Alta, che trasforma il sindaco di Bergamo in speaker per un giorno, pronto a rispondere alle domande degli ascoltatori.

Un microfono aperto durante la trasmissione di Teo Mangione, «Colazione con Radio Alta» dalle 8,10 fino alle 8,45, una mezz’ora abbondante (che verrà trasmetta anche a Bergamo tv) in cui Gori risponderà alle domande degli ascoltatori in diretta o a quelle inviate nei giorni prima tramite i canali della radio. Ogni dubbio, curiosità, consiglio, richiesta o suggerimento potrà essere inviato via whatsapp al 329.1184864, oppure via mail all’indirizzo colazione@radioalta.it. Nei prossimi giorni saranno attivati anche i canali social, con la pagina Facebook e il gruppo «Colazione con Radio Alta» per ricevere i quesiti destinati al primo cittadino. «L’idea è nata dopo l’ultima intervista in studio, quando sono arrivate così tante domande e richieste che è stato impossibile rispondere a tutti – spiega Teo Mangione –, per questo ho proposto al sindaco di tornare periodicamente in radio e parlare con i cittadini». Al momento gli appuntamenti previsti per il format sono tre, l’1 ottobre, il 12 novembre e il 3 dicembre, poi non è escluso che il microfono aperto con il sindaco prosegua.

