Rifiuti ingombranti, ora è attivo il ritiro gratis di Aprica

È possibile prenotare il ritiro: tramite il sito apricaspa.it; tramite l’app PuliAMO; chiamando il numero verde 800437678. L’esposizione dei rifiuti deve avvenire davanti al civico indicato nella prenotazione, tra le 7 e le 8 del giorno di ritiro, avendo cura di posizionarli in un luogo accessibile ai mezzi di raccolta e in modo che non intralcino la circolazione di veicoli e persone.