Si ribalta un’auto sulla ex statale 671

Salva una ragazza di 25 anni L’incidente intorno alle 21 di martedì 2 ottobre a Seriate: ex statale 671 chiusa in direzione Bergamo.

Un’auto si è ribaltata nella serata di martedì 2 ottobre sulla ex statale 671 a Seriate prima dell’uscita per la Fiera: intorno alle 21 l’incidente per cause ancora non note. Alla guida una ragazza di 25 anni che avrebbe riportato ferite lievi. Chiusa la ex statale in direzione Bergamo per gli accertamenti. Sul posto ambulanza e auto medica, Vigili del fuoco e Carabinieri di Bergamo.

