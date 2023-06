Stazione di Bergamo, in tre svaligiano generi alimentari dal Frecciarossa. Uno di loro ha commesso 12 reati: va in carcere

S’impadronivano di generi alimentari e bevande alcoliche custodite nella carrozza bar del convoglio di Alta velocità Frecciarossa 1000 in sosta ogni notte, tra marzo e aprile, alla stazione di Bergamo. Tramite il sistema di videosorveglianza installato in stazione, il personale della Polizia ferroviaria di Bergamo ha così individuato tre senza fissa dimora già noti alle Forze dell’ordine che, in più riprese, dopo aver aperto la porta di accesso alla carrozza ferroviaria mediante l’azionamento del rubinetto dell’aria compressa sotto la stessa , vi accedevano per cercare un riparo notturno nel periodo invernale (i furti infatti sono avvenuti tutti tra marzo e aprile). Dalle riprese si vedeva che, quando i clochard scendevano dal treno, avevano con sé sacchetti di grosse dimensioni nascosti sotto gli abiti.

Grazie alla attività condotta in sinergia con il personale dell’Ufficio prevenzione generale della Questura di Bergamo, sono stati identificati e denunciati in stato di libertà alla locale Procura della Repubblica tre dei soggetti sin qui identificati e, in particolar modo è stato possibile riconoscere un cittadino libico, classe 1995, clandestino sul territorio nazionale e già destinatario di provvedimento di espulsione dal territorio nazionale a marzo del 2023. Le Forze dell’ordine hanno appurato che, in soli tre mesi, si era reso responsabile di dodici episodi delittuosi (furto, rapina e lesioni). Per questo è stato richiesto all’Autorità giudiziaria di valutare l’emissione di una misura restrittiva.