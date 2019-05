(Foto by Bonacorsi)

La chiesa di Gromo San Marino ed il pizzo Redorta imbiancato sullo sfondo (Foto by Bonacorsi)

Sulle Orobie torna la neve a fine maggio

Ma nel weekend arriva l’estate La neve è tornata ad imbiancare le montagne oltre i 2000 metri di quota nella notte tra martedì 28 e mercoledì 29 maggio.

Ecco una foto del nostro Mirco Bonacorsi con un gregge di pecore nei prati di Gromo San Marino con il pizzo Redorta imbiancato sullo sfondo.

Ancora un po’ di pazienza però e arriverà il bel tempo. Nuvole e qualche goccia di pioggia nella giornata di domani, mercoledì 29 maggio, e poi da giovedì il sole comincerà a farsi sentire, con giornate all’insegna del sereno e temperature in aumento. Ma vediamo le previsioni per i prossimi giorni con l’aiuto degli esperti di «3bmeteo» (www.3bmeteo.com).

Mercoledì 29 maggio – Cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in assorbimento dalla sera con schiarite, sono previsti 1.4 mm di pioggia. T temperatura massima 18°C, minima 13°C.

Giovedì 30 maggio – Giornata soleggiata, salvo velature in transito dalla sera, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 23°C, la minima di 10°C.

Venerdì 31 maggio – Cieli in prevalenza poco nuvolosi, salvo la presenza di qualche addensamento dal pomeriggio-sera, non sono previste piogge. Temperatura massima 25°C, minima 12°C.

Sabato 1 giugno – Cieli in prevalenza poco nuvolosi per l’intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 26°C, la minima di 13°C.

Domenica 2 giugno – Giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino, non sono previste piogge. Temperatura massima 27°C, minima 15°C.

