Il luogo dell’incidente in via Ruggeri da Stabello

Travolto a piedi in via Ruggeri da Stabello

Rondò delle Valli, rallentamenti al traffico Un uomo di 36 anni soccorso alle 16 in via Ruggeri da Stabello: traffico in tilt da e verso la Valle Brembana.

Un uomo di 36 anni è stato investito mentre attraversava la strada in via Ruggeri da Stabello intorno alle 16 di martedì 16 ottobre. L’uomo non sarebbe in gravi condizioni: sul posto un’auto medica e l’ambulanza della Croce rossa di Bergamo. Le operazioni di soccorso stanno creando rallentamenti da Villa d’Almé in direzione Bergamo e dal Rondò delle Valli in direzione Valle Brembana.

© RIPRODUZIONE RISERVATA