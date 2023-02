Vaccinazioni anti Covid, terza dose al via per bimbi dai 5 agli 11 anni

La vaccinazione è raccomandata in modo prioritario ai cittadini che presentino condizioni di fragilità tali da esporli allo sviluppo di forme più severe di infezione da Sars-Cov-2. Il giorno dell’appuntamento, il genitore/tutore legale del bambino dovrà presentarsi al centro vaccinale munito del Consenso Informato sottoscritto e comunicare al medico vaccinatore, in sede di anamnesi, le condizioni di salute del bambino e le eventuali reazioni alle altre vaccinazioni dell’infanzia. Inoltre, ai fini del consenso alla vaccinazione, che per i minori è dato dai genitori / tutori legali, è sufficiente che il giorno della vaccinazione sia presente anche uno solo dei genitori/tutori legali.