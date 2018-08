A Cusio «Una valle da sfogliare»

Alla scoperta della cultura brembana Nuovo e imperdibile appuntamento per scoprire la storia e la cultura di tutta la Valle Brembana.

Ecco il programma di «Una valle da sfogliare», una serie di appuntamenti che si terranno a Cusio, in alta Valle Brembana, organizzati per far scoprire la storia, la cultura, i tesori naturalistici e gastronomici del territorio.

CUSIO – giovedì 9 agosto

Ore 10.00-12.00 e 15.30-18.30

Esposizione di libri, cartine, guide e opuscoli riguardanti la Valle Averara e Stabina, lungo la via Vecchia del paese, con spazi appositamente dedicati alla lettura e alla consultazione di queste importanti pubblicazioni

Ore 17.00 – ritrovo Piazza della Chiesa

Visita alle bellezze storiche e artistiche del centro abitato di Cusio.

Costo di partecipazione € 3,00

Ore 18.00 – Via Centrale

Scopriamo le guide e il sentiero “L’anello del Pizzo di Cusio e la Via del Ferro”, con l’autore delle guide di Altobrembo, Dr. Stefano D’Adda

Ore 18.30 – Via Centrale

Degustazione del Formai de Mut dell’Alta Valle Brembana DOP

Ore 21.00 – Piazza della Chiesa

“I Rovelli: Una famiglia di intarsiatori” incontro con l’autore del libro, Prof. Giacomo Calvi

