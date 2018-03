«A.A.A. Cercasi cantante da produrre»

Le audizioni sabato a Stezzano Ami cantare? Il tuo sogno è produrre un disco? Hai tra i 16 e i 45 anni?

Allora non puoi lasciarti scappare l’occasione di sabato a Stezzano. Le esibizioni valutate dalla redazione di Njm Music Record.

Sabato 17 marzo, dalle 15 alle 19, ci saranno le audizioni per «Nuovo progetto discografico», rivolto a tutti gli appassionati di musica e canto. Per partecipare è necessario iscriversi, presentandosi tra le 12 e le 14.30 all’infopoint de «Le Due Torri» e prenotando la propria audizione.

I cantanti minorenni dovranno essere accompagnati dai propri genitori. Alle 15 comincerà il casting, organizzato da Ondacomica Management s.a.s., alla presenza di un responsabile nazionale di Njm Music Records, la casa discografica promotrice del progetto musicale. Le esibizioni saranno riprese in video e successivamente valutate dalla redazione della Njm Music Record. Il miglior cantante dell’audizione verrà contattato entro il 31 agosto e gli verrà comunicato come proseguire in questa straordinaria avventura. Il vincitore del casting finale vedrà prodotto il suo brano dalla casa discografica.

Gli aspiranti cantanti dovranno intonare dal vivo un brano, in italiano o in inglese, della durata massima di cinque minuti. La base musicale della propria canzone dovrà essere registrata su una chiavetta usb e consegnata allo staff, che provvederà a farla partire al momento dell’esibizione.

Il direttore de «Le Due Torri» Roberto Speri ha commentato: «Siamo contenti di dare la possibilità a chi insegue il sogno della musica di partecipare a una vera audizione. Il casting è organizzato da professionisti del settore, persone serie e competenti, che scoveranno il miglior talento e produrranno il suo brano».

L’adesione all’iniziativa non comporta nessun costo per i partecipanti e nessun costo per chi verrà selezionato. Njm Music Records nasce con l’intento di portare nuove idee per promuovere le varie forme di arte, musica e spettacolo nel panorama artistico nazionale ed internazionale, offrendo esperienza, qualità e professionalità. Per info www.njmmusicrecords.it.

