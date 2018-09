Andrea Mainardi e Ivan Cattaneo

Due bergamaschi al Grande Fratello Vip

Ci saranno due bergamaschi nel cast sarà del programma tv «Grande fratello Vip3» l’intramontabile Ivan Cattaneo e il giovane chef Andrea Mainardi. Il programma andrà in onda su Canale 5 e sarà condotta da Ilary Blasi e Alfonso Signorini. In esclusiva sul settimanale Spy in edicola da venerdì, le anticipazioni in anteprima.