Arriva «Bad», Bergamo Animation Days

E nel 2020 il Signor Rossi compie 60 anni L’anteprima: la prossima estate una tre giorni organizzata dal network ForFunMedia con ospiti e grandi «matite». Il personaggio creato da Bruno Bozzetto nato nel 1960.

«Se non ti piacciono i cartoni animati devi avere qualcosa che non va». Parole lapidarie quelle di John DiMaggio. Il celebre attore e doppiatore statunitense (ha prestato la sua voce a protagonisti dei cartoon come Bender in «Futurama», Dottor Drakken in «Kim Possible», Rico nella serie «I pinguini di Madagascar») mette una pietra tombale sul pensiero di coloro che ritengono che i cartoons siano solo un divertissement, magari per pueri. La riprova la trovi ogni volta in un film di Bruno Bozzetto.

Lo chiamano Maestro (definizione che lui non sopporta) il Disney del Bel Paese, il mostro sacro del cartoon Made in Italy. Lui sorride, si schernisce, «è ridicolo» dice, se lo si accosta ai grandi nomi dell’animazione mondiale. Ma basta pensare ai suoi oltre 300 film, corti e spot per comprendere che il paragone è tutt’altro che fuori luogo. Lo scorso anno Bozzetto ha staccato il tagliando degli 80 anni. Bilanci e festeggiamenti sono ormai superati, ma all’orizzonte si profilano nuovi progetti e anche un nuovo compleanno.

Il 2020 sarà un anno ricco di novità. Ad iniziare da un grande evento estivo (giugno) che va sotto l’acronimo Bad ovvero «Bergamo Animation Days». «Più che un festival – spiega il figlio Andrea Bozzetto – sarà una tre giorni dell’animazione, con giornate di avvicinamento già da ottobre». E in tale contesto si inserisce un altro compleanno: «È così. Festeggeremo i 60 anni del Signor Rossi, un personaggio che gode ancora di grande notorietà soprattutto all’estero. Con papà Bruno e Pietro Pinetti e gli altri collaboratori stiamo progettando di riportarlo in tv. Con qualche novità».

