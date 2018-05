Canta e balla con le fan in delirio - Foto

Pienone a Oriocenter per Thomas - Video È in giro per l’Italia con il repack «Thomas 18 Edition»: una nuova edizione, che contiene cinque inediti, del suo ultimo album.

Grande successo per Thoam, il giovane talentuoso che ama i Pooh ed è diventato famoso con il programma di «Amici». Thomas Bocchimpani, 18 anni lo scorso 13 aprile, è originario di San Giuseppe di Cassola (Vicenza). Coltiva la sua passione per il canto e per la danza dall’età di 8 anni. Studia canto e pianoforte, al liceo musicale, e nel tempo libero studia chitarra da autodidatta prendendo lezioni di hip pop. Si esibisce in pubblico per la prima volta a 10 anni. Il primo impatto con il mondo dello spettacolo arriva nel 2013, quando Thomas partecipa come concorrente alla quarta edizione del talent show di Canale 5 «Io Canto». Talento e notorietà crescono nella scuola più ambita d’Italia, quella degli «Amici di Maria De Filippi», arrivando finalista alla 16esima edizione. Poi un successo continuo, come hanno dimostrato le tante fan accorse a Oriocenter per incontrarlo.

Il primo progetto discografico, per Warner Music Italy, è l’Ep «Oggi più che mai»: primo artista così giovane a raggiungere, in meno di dieci giorni, il disco d’oro. Thomas - personalità artistica delicata e coinvolgente, che nella musica e nel ballo ha trovato le modalità perfette per esprimere le proprie emozioni - ha incontrato le tante fan bergamasche, la maggior parte con mamme (urlanti) al seguito. Ma non solo: oltre a foto e autografi ha anche cantato e ballato.

