Carlo Beltrami sempre più star

A Stezzano incanta con le sue creazioni Nonostante la pioggia, la appassionate di pasticceria e il mondo degli sposi non hanno perso l’occasione domenica scorsa per essere a Stezzano, durante la prima edizione della fiera «Natural wedding».

Tra espositori, aziende e mondo dei blogger, a Palazzo Moroni nella «Sala della Dama» è stato allestito anche un ristorante, con differenti tavolate per dare la possibilità di scegliere diverse «mise en place». Ma gli occhi e i selfie degli ospiti sono andati quasi tutti alla star dell’evento, Carlo Beltrami, vincitore 2017 del talent show di Real time «Bake off Italia».

In uno spazio dedicato alla pasticceria, Beltrami, aiutato da Rosalind Pratt, altra concorrente bergamasca del talent, si è esibito in un doppio show cooking, preparando mousse al cucchiaio e biscotti. I due pasticcieri hanno anche coinvolto i bambini presenti, che si sono dilettati a diventare baby pasticcieri per un giorno, con un simpatico laboratorio creativo di decorazione.

