Concorso «La forza dei colori delle emozioni»: venerdì la premiazione tra i 280 gli elaborati giunti La sesta edizione del premio letterario dell’associazione «ConGiulia» trasmetterà la cerimonia di premiazione in diretta streaming venerdì 7 maggio alle 9.

Il tema della sesta edizione del concorso era quello di indagare, come sub in immersione, nella profondità delle proprie emozioni.

«La giuria, prima ancora di valutare e selezionare chi meritasse di essere premiato, si è trovata nella condizione assolutamente privilegiata di intraprendere uno straordinario viaggio nel vissuto dei nostri ragazzi e di apprezzarne la confortante capacità di scavare oltre la superficie, di mettere coraggiosamente a nudo i propri sentimenti e infine di fare giustizia dei tanti immancabili pregiudizi che noi adulti nutriamo nei loro confronti. Emozionati dalle loro emozioni, il primo vincitore che ci viene spontaneo proclamare, come spiega Antonio Gabrieli, presidente dell’associazione conGiulia, nella lettera aperta che trovata in allegato, è dunque la Scuola, con la S maiuscola: «Tu ci sei, con le tue fatiche, le tue fragilità, i tuoi limiti. Tu ci sei, giustamente fiera di ricucire i fili della vita che alcuni giovani interrompono, loro malgrado...»

Giulia Gabrieli

Al concorso hanno partecipato 51 scuole di ogni ordine e grado da tutta Italia. Tra queste anche le scuole in ospedale di Bergamo e di Lecco e la scuola in carcere di Bergamo.



In tutto sono 280 gli elaborati ricevuti di cui 116 testi letterari, 140 opere artistiche e 24 performance teatrali. I nomi del vincitore assoluto, dei vincitori delle varie sezioni e le menzioni speciali saranno svelati durante la cerimonia di premiazione, trasmessa in diretta streaming venerdì 7 maggio 2021 alle ore 9 sul canale YouTube dell’associazione:

È previsto anche un premio speciale fuori concorso. La cerimonia sarà accessibile dal sito e da tutti i canali social. Una volta terminata la diretta, la registrazione delle premiazioni rimarrà visibile. Il concorso è promosso dall’associazione conGiulia insieme a Il Sorriso di Gaia e patrocinato dal Comune di Bergamo, dall’Ufficio scolastico per la Lombardia e dall’ASST Papa Giovanni XXIII. Hanno offerto il loro supporto: Mia, Tecnowash, Blue Meta, Pasticceria San Marco, Liberio&Partners, ristorante Da Franco, Remazel, EcoNovis Costruzioni, Telmotor, Giemme, Duemilacom, Ubik e 3Bmeteo.

