Da Monaco il video di un coro tedesco

dedicato «agli amici bergamaschi» Lucio Benaglia, un musicista bergamasco residente da tempo a Monaco di Baviera, in Germania, ci ha scritto per segnalarci un video realizzato da un coro parrocchiale tedesco e dedicato agli «amici bergamaschi».

Ecco la terra che ci è arrivata in redazione.

«Sono un musicista bergamasco residente da tempo a Monaco di Baviera. Per il coro - si chiama St. Maximilian - della mia parrocchia nel quale sono attivo ormai da 25 anni, ho organizzato diversi concerti in terra bergamasca, alcuni dei quali anche in collaborazione con l’orchestra giovanile Musicalmenno di Almenno S.Bartolomeo. L’ultimo di questi concerti l’abbiamo eseguito nella Basilica di S.Martino ad Alzano Lombardo, paese bergamasco che proprio in questi giorni è apparso in diversi servizi proposti dalla stampa e dalla televisione tedesca in quanto tra quelli più colpiti dall’epidemia. Il nostro coro ha voluto dedicare agli amici bergamaschi un bel video che è da poco online. In questo periodo di stringenti misure anche qui in Baviera non ci si poteva trovare di persona per registrare il brano. Così ognuno si è registrato sul proprio handy la propria voce e Julian Häußler, che canta nel coro, ha curato il missaggio di tutte le registrazioni ottenendo così un coro virtuale e montando questo video. È molto bello e significativo e desidero condividerlo anche con la Vostra redazione».

