Dolores O’Riordan, morte «non sospetta»

I fan piangono la voce dei Cranberries

«Non è sospetta» la morte della cantante irlandese Dolores O’Riordan, scomparsa a Londra all’età di 46 anni. Lo ha affermato Scotland Yard, che in un primo momento aveva definito «non spiegata» la causa di morte.

Mentre in Irlanda e in Gran Bretagna i tanti fan piangono la voce dei Cranberries, emergono alcuni importanti particolari sulla vita della musicista. Secondo alcuni suoi amici, come si legge sul tabloid Daily Mirror, Dolores nelle ultime settimane era stata «fortemente depressa». In passato aveva avuto una serie di problemi, fra cui l’anoressia, un esaurimento nervoso, una diagnosi per un disturbo bipolare e un tentativo di suicidio nel 2013. Intanto fra i molti che hanno lasciato il loro commosso tributo alla musicista c’è anche Colin Parry, padre di una vittima dell’Ira, il 12enne Tim Parry, che ispirò la canzone «Zombie», il più grande successo dei Cranberries.

