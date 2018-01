È morta Dolores O’ Riordan

Era la cantante dei Cranberries Aveva 46 anni ed era la voce del celebre gruppo irlandese

Dolores O’Riordan, la cantante irlandese del gruppo «The Cranberries», è morta improvvisamente a 46 anni. Lo annuncia l’agente. «Stava facendo una sessione di registrazione a Londra e non ci sono altri dettagli disponibili in questo momento: la famiglia è devastata da questa notizia e ha chiesto privacy in questo momento difficile» ha spiegato l’agente.

Dolores O’ Riordan entrata a far parte dei Cranberries nel 1990 in sostituzione del cantante Niall Quinn, che lascia il gruppo che aveva contribuito a fondare nel 1989 assieme a Noel e Mike Hogan e Fergal Patrick Lawler. La band pubblicherà tre album: Everybody Else Is Doing It, So Why Can’t We? (1993), No Need to Argue (1994), l’album contenente la canzone Zombie premiata agli MTV Awards come migliore canzone del 1995, e To the Faithful Departed (1996). Il 12 settembre 1995, Dolores O’Riordan è sul palco a duettare con Luciano Pavarotti. Nel 1999 esce il nuovo album, Bury the Hatchet, a cui seguirà un tour. Dopo altre due pubblicazioni, Wake Up and Smell the Coffee e il loro Greatest hits Stars - The Best of 1992 - 2002, i componenti della band si separano, senza molto clamore e senza dichiarare ufficialmente lo scioglimento, nel 2003.

Il 25 agosto 2009, durante un’intervista sul suo secondo album pubblicato nel mondo lo stesso giorno, la O’Riordan annuncia la riunione del gruppo. Prima e durante il Reunion Tour della band, prende corpo e si concretizza un nuovo album. Il 21 febbraio 2012, infatti, segna la data di uscita, in esclusiva in Italia, di Roses, distribuito in tutto il mondo il 27 febbraio successivo.

La band irlandese era attesa da un tour europeo la scorsa estate, ma tutte le tappe dal 30 maggio al 30 agosto erano state cancellate per problemi di salute della cantante. Il gruppo avrebbe dovuto esibirsi a Milano, Firenze, Roma. Piazzola sul Brenta e Cattolica.

