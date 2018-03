Gatto Panceri a Bergamo

Mercoledì ospite di Radio Alta Mercoledi 28 marzo a Colazione con Radio Alta alle 8.20 ospite di Teo Mangione il cantautore milanese Gatto Panceri.

Autore di canzoni che sono entrate nel cuore di tante persone, da «Vivo per Lei» con Andrea Bocelli e Giorgia a «C’è da fare sempre» con Giorgia, Gatto Panceri ha scritto per Mina, Gianni Morandi, Mietta e tanti altri.

A Colazione con Radio Alta, in onda anche su Bergamo Tv sul canale 17 dgt, verrà proposto il video «Un qualunque posto fuori e dentro di te». Per partecipare alla trasmissione con sms e WhatsApp 3291184864. Pelle d’oca e lividi è il nuovo album.

