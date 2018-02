I dinosauri arrivano in stazione e Città Alta

Bergamo nella preistoria con il «Caffi» La mostra del Museo civico di Scienze naturali sbarcherà in città per i 100 anni del museo.

Dal coccodrillo di Ponte Nossa esposto al Museo Bernareggi al Cervo di Sovere di 700mila anni fa al Caffi. Al museo civico di Scienze naturali si accendono i riflettori sull’esposizione «Noi abbiamo 100 anni, loro molti di più - Dinosauri al museo» che si terrà in occasione del centenario dell’istituzione museale da sabato 10 marzo a domenica 30 settembre.

La mostra è realizzata dal Comune di Bergamo con la società Geomodel e vedrà in esposizione una cinquantina di modelli di dinosauri, a grandezza naturale, che dalla prossima settimana sbarcheranno in città. Accanto a questi, anche riproduzioni di animali estinti, fossili, calchi, ricostruzioni e animali tassidermizzati. Tre dinosauri di grandezza impressionante daranno il benvenuto ai visitatori in altrettanti luoghi della città: Diplodocus in Piazza Cittadella, davanti al museo, Indricotherium presso la stazione ferroviaria, Pachyrhinosaurus in Piazza Vittorio Veneto. Un quarto dinosauro, il famosissimo Tyrannosaurus rex, sarà esposto all’ospedale Papa Giovanni.

Per allestire la mostra, il museo resterà chiuso al pubblico dal 26 febbraio al 9 marzo; sabato 10 marzo aprirà i battenti dalle 13 alle 20. Per tutto il periodo dell’apertura, da marzo a settembre, il Caffi sarà visitabile con il seguente orario: da martedì a venerdì 9-13 e 14,30 -18. Sabato, domenica e festivi orario continuato 10-19. Il prezzo del biglietto sarà di 8 euro per gli adulti (dai 18 anni di età), 4 euro (dai 4 ai 18 anni). Le scolaresche godranno un’ulteriore riduzione e il biglietto sarà di 3 euro per ogni studente. Per informazioni, prenotazioni e per conoscere il calendario degli eventi www.museoscienzebergamo.it, tel. 035.286011, www.dinosauribergamo.it.

