Il comico Pucci va in scena a Treviglio

Il monologo di un cinquantenne Un po’ di risate con il comico di «Colorado» Andrea Pucci: sarà a Treviglio con il su «In... Tolleranza 2.Zero».

È iniziata la prevendita dei biglietti per lo spettacolo «In…Tolleranza 2.Zero» (rivisto e corretto) che Andrea Pucci porterà venerdì 7 dicembre alle ore 21 al Palafacchetti di Treviglio. Andrea Pucci, noto comico milanese che ha raggiunto il grande successo di pubblico grazie alla trasmissione televisiva «Colorado» (Canale 5), torna da novembre 2018 nei teatri italiani dopo 50 repliche sold out nella stagione teatrale 2017/2018. Lo spettacolo «In…Tolleranza 2.Zero» è la versione aggiornata, rivista e corretta dello spettacolo «In…Tolleranza Zero», uno show sempre in evoluzione che, con ritmi incalzanti e l’energica comicità dell’attore comico milanese, racconta e rende esilarante la fatica del vivere a 50 anni.

Pucci, al secolo Andrea Baccan, svolgeva la professione di gioielliere a Milano. Attento osservatore della quotidianità e della società moderna, cabarettista e monologhista, partecipa come concorrente barzellettiere vincendo, nella stagione 1993-94, la trasmissione di Canale 5 La sai l’ultima? . Parte così la gavetta. Il grande successo arriva nel 2006 con il programma televisivo di cabaret Colorado, con i suoi monologhi e il tormentone «È cambiato...tutto!», in cui ironizza sui problemi di coppia. Dal 2010, con Palco Doppio Palco e Contropalcotto, inizia a calcare i palcoscenici dei teatri italiani.

