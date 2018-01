La trap dei record di «Sfera Ebbasta»

Giovedì al centro «Le Due Torri» Appuntamento dalle 17,30 a Stezzano per incontrare uno dei nuovi fenomeni musicali della scena italiana.

Nelle prime 24 ore di uscita, le canzoni di Rockstar hanno registrato oltre 8 milioni di ascolti in streaming; due sono finite nella Top 100 della classifica globale di Spotify, cosa mai capitata a nessun altro artista italiano. Sfera Ebbasta, il rapper milanese dei record, porterà il suo successo a Stezzano, al centro commerciale «Le Due Torri», per l’instore organizzato da MediaWorld in programma il prossimo 1 febbraio.

Gionata Boschetti, in arte Sfera Ebbasta, è il più importante e seguito cantante italiano di trap, quel genere di rap nato ad Atlanta negli anni Novanta e che da qualche anno è diventato un fenomeno ascoltato da milioni di persone, popolare soprattutto tra gli adolescenti. Negli ultimi due anni questo tipo di musica è diventato uno dei generi più ascoltati e apprezzati, con esponenti che si moltiplicano sulla scena nazionale e internazionale. Tant’è vero che Sfera ha intitolato il suo ultimo lavoro, prodotto da Chalie Charles e che contiene featuring importanti come quello con Quavo dei Migos, Rockstar a sottolineare come i rapper siano diventate appunto le nuove rockstar della musica italiana. La campagna pubblicitaria che promuove l’album del giovane artista milanese, uscito lo scorso 19 gennaio, è di forte impatto: i poster con l’immagine di Sfera Ebbasta, con la sua pelliccia fucsia, gli incisivi ricoperti d’oro, i tatuaggi e i capelli rossi, campeggiano negli spazi pubblicitari di tutta Milano.

È da lì che proviene il rapper 25enne, per la precisione da Cinisello Balsamo, periferia nord del capoluogo lombardo ed è da lì che comincia la sua storia. Nel 2011 inizia a pubblicare i suoi video su YouTube, ma fatica a farsi notare. Nel 2013 inizia a ritagliarsi un buono spazio nel panorama trap con l’album XDVR ma, essendo il genere ancora poco conosciuto, deve attendere il 2014 per vedere decretato il suo successo, che arriva con l’uscita dell’album «Sfera Ebbasta».

Da lì è un crescendo di popolarità, che sta raggiungendo i massimi livelli proprio in questo ultimi giorni, con folle di adolescenti alle presentazioni e ai firma copie di Rockstar e con milioni di visualizzazioni al giorno dei suoi brani. Rockstar è disponibile in CD, LP e in digitale su tutte le piattaforme di streaming e download. In particolare, sul digitale, la versione standard conterrà undici tracce, mentre la versione internazionale avrà le stesse tracce con l’aggiunta di incredibili featuring. A sorpresa anche una special edition con CD, DVD e un inserto fotografico. Giovedì 1° febbraio Sfera Ebbasta sarà al centro commerciale «Le Due Torri» grazie alla collaborazione con MediaWorld e, a partire dalle 17.30, firmerà le copie del cd e si farà fotografare insieme ai fans. Le immagini verranno poi pubblicate sulla pagina Facebook del centro e saranno scaricabili gratuitamente. Per poter pubblicare le foto di minorenni, è necessaria la liberatoria da parte di un genitore.

