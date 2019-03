Iris Ferrari torna a Stezzano

Presenterà «Le nostre emozioni» Iris Ferrari, la muser più amata dai teenager, torna a Le Due Torri per firmare le copie del suo nuovo libro. Si intitola «Le nostre emozioni» e racconta delle tempeste emotive tipiche dell’adolescenza.

La sedicenne milanese è già alla sua seconda esperienza letteraria. Lo scorso anno, con il libro «Una di vo», ha venduto oltre 70mila copie ed ora, visto il successo ottenuto e le continue richieste dei fans sui suoi seguitissimi canali social, ha deciso di pubblicare un nuovo volume, edito da Mondadori.

Il titolo è significativo ed incarna la filosofia di Iris, che si sente parte del mondo delle adolescenti, prova le stesse emozioni di qualsiasi suo coetaneo ed è per questo che con i suoi fans riesce a creare un rapporto tanto empatico.

È successo anche durante l’instore stezzanese di«Una di voi», al quale hanno partecipato centinaia di ragazzine. Altrettante ne sono attese per l’appuntamento della prossima domenica 24 marzo, quando Iris, accompagnata dalla mamma Roberta, tornerà a Stezzano. A partire dalle 17 la muser firmerà le copie del libro e si farà scattare foto insieme ai fans. Anche mamma Roberta, sempre richiestissima dal pubblico, sarà disponibile per autografi e selfie.

«Per il nostro secondo libro ho raccolto tanti vostri pensieri e mi sono resa conto che le sensazioni che proviamo sono le stesse, perché l’adolescenza accomuna tutti quanti, e anche solo sentire che non siamo soli a vivere determinate emozioni ci può far star meglio. Allora ho provato, nel mio piccolo, a darvi dei consigli ed esservi d’aiuto in base alle mie esperienze, per restituirvi in minima parte tutto l’amore e il supporto che mi avete dato voi, perché, come mi dite spesso, quello che riesco a fare meglio è trasmettervi emozioni» spiega il libro Iris.

Iris ha cominciato il suo percorso sul web a soli 12 anni, aprendo il canale YouTube dove postava i suoi vlog come antidoto alla sua timidezza. Da lì è stata un’escalation e in breve tempo ha raggiunto i 10mila iscritti. Nel 2016 ha iniziato ad utilizzare la piattaforma Musical.ly e a postare tutorial con suggerimenti per realizzare video e audio. Ad oggi Iris Ferrari vanta 1,1 milioni di followers su Instagram, 635mila iscritti su YouTube, 2,6 milioni di fans su Tik Tok e 600mila su Musical.ly.

