Kessy e Mely a Stezzano

Le gemelle star del Web a le Due Torri Lunghi capelli neri, carnagione olivastra e tanta vitalità. Sono queste le principali caratteristiche di Kessy e Mely, le due gemelle star del web che il prossimo sabato 2 giugno, a partire dalle 17, saranno ospiti al centro commerciale Le Due Torri per firmare le copie del loro libro «Un ragazzo tra noi», in uscita il 29 maggio.

Le due ragazze, di origine peruviana ma nate e cresciute a Milano, hanno cominciato la loro avventura in rete aprendo un canale YouTube nel 2016, dove pubblicavano video, sfide, racconti delle loro giornate o delle personali aspirazioni di entrambe.

Kessy e Mely sono due muser provette e seguitissime, sia su Musical.ly, dove hanno più di 3 milioni di followers, che su Instagram. Il loro nuovo progetto è però cartaceo ed è un romanzo scritto a quattro mani. Racconta la storia di due gemelle come loro, Sol e Luna, inseparabili anche se con caratteristiche diverse: una è estroversa e socievole, l’altra timida e un po’ ombrosa. Le due protagoniste nel libro raccontano delle loro vite, del loro impegno in rete (che fa capire meglio anche ai genitori come vengono girati i video su musical.ly e come funziona il mondo del web, che tanto attira gli adolescenti), della scuola, delle amicizie comuni. Fino a quando, tra le due sorelle, si insinua un ragazzo, un nuovo studente che approda nella loro scuola a metà anno e che fa girare la testa a tutte, gemelle comprese.

L’idea di scrivere un libro è arrivata in quanto Kessy e Mely volevano raccontare un po’ più in profondità la loro vita, cosa che attraverso le piattaforme utilizzate solitamente non riescono a fare. Sol e Luna, le protagoniste del romanzo, attingono molto da episodi reali della vita delle due sorelle.

«Un ragazzo tra noi» è, come la definiscono le stesse autrici: «Una storia molto semplice ma che fa emozionare e divertire. Troviamo l’amore, l’amicizia, il divertimento, la gelosia e persino un po’ di rancore». Esilaranti video musical.ly, liti furiose, compagne perfide, tornei scolastici, prime cotte: gli ingredienti per tenere le adolescenti incollate alle pagine di questo libro ci sono tutti. Il finale è a sorpresa: il misterioso ragazzo metterà a rischio il rapporto delle due gemelle oppure no?

