L’Abbraccio della Presolana su Rai 3

A «Geo» si parla anche del Palamonti Nella trasmissione di Sveva Sagramola nel pomeriggio di giovedì 14 giugno è stato ospite Paolo Valoti il presidente del Cai di Bergamo.

Le spettacolari immagini della cordata più lunga del mondo, l’abbraccio della Presolana sono andate in onda sui Rai 3 alla trasmissione Geo di Sveva Sagramola. Ospite in studio Paolo Valoti, presidente del Cai di Bergamo, che ha parlato dell’impresa che si è svolta l’8 luglio scorso che è entrata nel Guinness dei primati. (leggi qui). Non solo di abbraccio ma di montagna, di alpinismo e anche di Palamonti si è parlato diffusamente in studio.

