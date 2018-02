Con LaSabri pienone a Le Due Torri

Folla di ragazze a Stezzano - Video Tutto esaurito per il grande evento de LaSabri a “Le Due Torri”. La Youtuber più amata dagli adolescenti è tornata a Stezzano dopo il grandissimo successo della scorsa estate, quando ad incontrarla erano arrivate più di 3500 persone.

Questa volta non è stato da meno: le persone accorse allo shopping center per Sabrina Cereseto sono state duemila, tanti quanti erano i pass disponibili.

L’organizzazione ha deciso di autorizzare l’accesso solo alle persone che avevano ritirato il pass, disponibile all’infopoint del centro già da quindici giorni, per consentire una migliore gestione dell’evento, per evitare che l’evento si protraesse fino a tarda ora e per permettere a tutti di potersi far scattare una foto singolarmente.

Solo questa mattina sono state circa settecento le persone che hanno ritirato il pass, direttamente dalle mani della nonna e della mamma de LaSabri.

Per vedere questo video attiva javascript oppure utilizza un browser che supporta video HTML5

Puntualissima sul palco, la Youtuber è stata accolta da urla e lacrime degli ammiratori accorsi per darle un abbraccio, un bacio, farsi fare un autografo e una foto insieme a lei. Abbigliamento comodo per la star del web: tuta e scarpe da ginnastica, ma ben presto è rimasta in canottiera grazie al calore dei fans che l’ha davvero travolta.

Carica di energia come suo solito, LaSabri ha preso in braccio chi le si gettava addosso, ha accarezzato tutti quanti, ha accontentato i ragazzi con pose divertenti per ogni scatto.

Un vero portento la Youtuber di Milano, innamorata dei suoi fans che, anche questa volta, l’hanno ricoperta di regali, alcuni alquanto particolari, come dalle richieste che lei stessa fa nei suoi video: sono arrivate centinaia di bottiglie di tè freddo, alcuni pelapatate, anelli, peluches, profumi, lettere e cartelloni, disegni, ritratti. Tanti i ragazzi, soprattutto i fan più giovani, vestiti con una tuta intera pelosa e il cappuccio con il muso da unicorno.

LaSabri ha organizzato anche alcuni giochi per intrattenere il pubblico in attesa del proprio turno: chi metteva più passione nel cantare le canzoni in sottofondo vinceva un braccialetto, qualche gadget, una maglietta “usata e piena di peli dei miei gatti”, come ha specificato Sabrina. Chi invece indovinava le citazioni utilizzate dalla Youtuber nei suoi video si aggiudicava i due premi più ambiti ovvero un mega peluches a forma di tartaruga con tanto di dedica e una forchetta. Sul palco per un saluto alla nipote, anche la nonna della Youtuber.

Per vedere questo video attiva javascript oppure utilizza un browser che supporta video HTML5

Per vedere questo video attiva javascript oppure utilizza un browser che supporta video HTML5

LaSabri, con la sua passione per i videogames, è la youtuber più seguita da bambini e adolescenti. Attraverso i suoi video parla non solo di consigli e trucchi per ottenere i massimi risultati nei diversi videogiochi, cosa che faceva perlopiù all’inizio della sua carriera sul web, partita nel 2014. Oggi Sabrina affronta tematiche importanti, soprattutto per il mondo giovanile, con una naturalezza e una saggezza ammirevoli. Il suo modo di approcciare temi, come il bullismo, l’omofobia o il razzismo, l’educazione e o studio, raggiunge in modo diretto il target degli adolescenti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA