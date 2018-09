LaSabri torna sabato a Stezzano

Incontrerà 3 mila supporter (serve il pass) Per poter salire sul palco e abbracciare la star del web, è necessario munirsi di pass. Lo staff de LaSabri ne ha messi a disposizione duemila

Torna LaSabri a «Le Due Torri». La creator più amata dai giovanissimi arriverà a Stezzano il prossimo sabato 29 settembre. A partire dalle 15 firmerà autografi, si farà fotografare con i fans e, come suo solito, intratterrà il pubblico coinvolgendolo in giochi con gadget e merchandising firmati LaSabri. Per tenersi informati sulle richieste, spesso molto particolari e divertenti, della creator milanese, bisogna tenere d’occhio il suo canale e non perdersi nemmeno un video. Cosa chiederà LaSabri ai suoi fans in questo appuntamento stezzanese?

Per poter salire sul palco e abbracciare la star del web, è necessario munirsi di pass. Lo staff de LaSabri ne ha messi a disposizione duemila: i primi mille sono stati consegnati a coloro che si sono iscritti alla StraBergamo, la marcia non competitiva per le vie della città alta e bassa, andata in scena la scorsa domenica, 23 settembre.

Altri mille pass possono invece essere ritirati all’Infopoint de «Le Due Torri» fino al giorno dell’appuntamento con LaSabri e saranno disponibili fino ad esaurimento scorte. Un sistema, quello dei pass, adottato dagli organizzatori per garantire la sicurezza dei partecipanti e una gestione fluida e ordinata dell’evento. Un modo per accontentare tutti e per rendere speciale il momento dell’incontro con LaSabri per ognuno dei fans. La creator infatti attira sempre un grandissimo numero di giovani, fatto che rende necessaria una gestione più strutturata dell’evento.

