Albegno, successi dei Pooh dal campanile

Concerto dedicato a Stefano D’Orazio Il batterista dei Pooh ha vissuto diversi anni ad Albegno di Treviolo: concerto straordinario domenica 22 novembre dopo la Messa. Migliaia di visualizzazioni su Facebook.

La Messa in ricordo del batterista dei Pooh, Stefano d’Orazio, e poi un concerto straordinario diramato dal campanile che ripercorre le più belle canzoni del famoso gruppo musicale. Lo ha dedicato la parrocchia di Albegno di Treviolo nella mattinata di domenica 22 novembre al musicista scomparso da poco a causa del Covid il 6 novembre scorso . D’Orazio era molto legato alla comunità di Albegno dove aveva vissuto anche per diversi anni, lasciando ricordi meravigliosi nel cuore dei suoi abitanti. Tra la fine degli anni Ottanta e l’inizio dei Novanta i Pooh avevano infatti nella zona di Bergamo, dove abita Roby Facchinetti, il loro quartier generale.

Il concerto completo è visibile sulla pagina Facebook dell’oratorio di Albegno: https://www.facebook.com/oratorio.albegno.

Roby Facchinetti Red Canzian Dodi Battaglia Riccardo Fogli Pooh Pubblicato da Oratorio di Albegno su Domenica 22 novembre 2020

Anche Roby Facchinetti ricorda la straordinaria manifestazione d’affetto di Albegno sul suo profilo Facebook annunciando l’iniziativa che in un’ora ha già totalizzato centinaia di migliaia di visualizzazioni. Il concerto di campane e i ricordi della parrocchia sono stati condivisi sulla pagina Facebook dell’oratorio di Albegno di Treviolo e dai profili ufficiali di Dodi Battaglia e Red Canzian, Riccardo Fogli e i Pooh oltre a Facchinetti. Sulla pagina Facebook dell’oratorio sono arrivati anche i ringraziamenti della moglie Tiziana.

Il legame tra Stefano D’Orazio e i bergamaschi è sempre stato molto forte: insieme a Roby Facchinetti, il musicista ha scritto la bellissima «Rinascerò, rinascerai» per le vittime della pandemia di marzo nella nostra provincia.

«Ciao a tutti, questa mattina alle 10.30 nella chiesa di Albegno, verrà celebrata una messa in ricordo di Stefano e dopo la messa dal campanile ci sarà anche un tributo musicale dedicato sempre al nostro Stefano. In questo piccolo paese, Albegno, lui ha abitato per diversi anni, lasciando anche lì nel cuore di tutti dei ricordi meravigliosi. Un particolare ringraziamento da parte mia e dalla moglie Tiziana al parroco della parrocchia di Albegno per questa iniziativa. Sarà possibile assistere alla diretta dell’evento direttamente nella pagina dell’oratorio: https://www.facebook.com/oratorio.albegno. Buona domenica a tutti» scrive Facchinetti.

