Le fatine del Winx club a caccia di talenti

Sabato a Stezzano, provini gadget e foto L’evento coinvolgerà i bambini dai 4 ai 12 anni e si terrà al centro commerciale «Le Due Torri» di Stezzano.

Arriva la magia nel pomeriggio di sabato 7 luglio. A Stezzano voleranno infatti le Winx, le fatine più amate dalle bambine e dai bambini. Bloom, Flora, Stella, Tecna, Aisha e Musa sono alla ricerca di piccoli talenti da far esibire insieme a loro nell’evento finale a “G come giocare!” Il Talent Tour è ispirato a World of Winx, la seguitissima serie in onda su Rai Gulp.

Si parte alle 15 con un divertentissimo smart game. Scaricando sul cellulare di mamma o papà l’app GaiaSmart, si potrà giocare con le Winx per tutto il centro commerciale. Attenzione, perché le fatine sono furbe e troveranno nascondigli davvero misteriosi. Una volta trovate tutte le Winx, bisognerà ritornare al punto di partenza, ovvero al Villaggio Winx per ritirare uno splendido gadget.

I bimbi meno timidi e più talentuosi potranno prendere parte ai provini organizzati in un’area apposita del Villaggio Winx, dove potranno esibirsi nella loro disciplina preferita, come il canto, la danza, la recitazione, la magia, la comicità o altro ancora. I provini verranno effettuati in forma semi-privata, in modo da garantire una certa tranquillità ai piccoli performers, che saranno ripresi da una telecamera e valutati da una giuria in un secondo momento. La famiglia del piccolo vincitore verrà informata telefonicamente dall’organizzazione del casting e potrà partecipare ad un evento finale esibendosi insieme alle Winx.

Dalle 15 alle 17:45 i bambini potranno partecipare a dei bellissimi laboratori a tema World of Winx, in uno spazio completamente dedicato. Ogni partecipante realizzerà con le proprie mani dei piccoli progetti, compilerà il Winx Talent Book con le attività completate e riceverà infine un vero e proprio diploma come ricordo di questa bellissima giornata. I posti per i laboratori sono limitati, alle ore 15 verranno distribuiti appositi pass. L’ultima sorpresa sarà davvero speciale: i piccoli fans potranno incontrare Bloom dal vivo e farsi scattare una fotografia con la fatina più amata della serie! Un’occasione da non perdere per catapultarsi all’interno del fantastico World of Winx.

