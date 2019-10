«Lectio - Tre professori e un maestro»

Quattro incontri sul lago d’Iseo L’associazione di promozione sociale Reading – Voci dal lago, con il patrocinio dei Comuni di Costa Volpino, Paratico, Sale Marasino e Sarnico, presenta «Lectio - Tre professori e un maestro».

Dal 9 novembre al 19 gennaio 2020 un nuovo calendario nei paesi del Sebino, con una Lectio, quattro incontri che, come ogni appuntamento di Reading - Voci dal lago, si apriranno con la lettura di un testo da un libro scelto dall’ospite e si concluderanno con la consegna al pubblico dei suoi consigli di lettura.

Anche questo nuovo calendario conserva infatti il format degli incontri Reading che chiede agli ospiti – in questo caso protagonisti della ricerca in campo scientifico, filosofico, artistico e letterario – di presentare alle comunità del lago d’Iseo i libri che hanno amato e sono stati i pilastri della loro crescita umana e professionale. Da uno di questi, trarremo qualche pagina letta da un lettore professionista in apertura dell’incontro. E al termine, a ogni persona che verrà ad ascoltare, verrà consegnata la book list dell’ospite.

Con Lectio si avrà l’occasione di ascoltare:

Lo scienziato Massimiliano Pagani – sabato 9 novembre, ore 18.30, Palazzo municipale di Paratico.

La filosofa Francesca Rigotti – sabato 23 novembre, ore 18.30, Auditorium comunale di Costa Volpino.

Lo storico dell’arte Giovanni Carlo Federico Villa – sabato 14 dicembre, ore 18.30, Pinacoteca Bellini di Sarnico.

Il romanziere Andrea Vitali – domenica 19 gennaio 2020 ore 16.30, ex chiesa dei Disciplini di Sale Marasino.

Tutti gli incontri sono a ingresso libero e gratuito.

