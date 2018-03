Leolandia riapre con Filippa Lagerback

Nuovi giochi, ci sono i Superpigiamini Ci sarà anche la celebre showgirl svedese Filippa Lagerback sabato 17 marzo all’inaugurazione della nuova stagione di Leolandia, il parco bergamasco dedicato alle famiglie con bambini.

La conduttrice televisiva, in qualità di madrina d’eccezione, parteciperà allo spettacolo di benvenuto con i protagonisti del mondo di Leolandia e Leo, la simpatica mascotte del parco. Ma non solo, perché la Lagerback parteciperà anche ad un tour del parco attraverso le novità più attese dell’anno. Prima fra tutte i PJ Masks, che dopo il successo riscosso lo scorso anno, tornano come ospiti fissi del parco con nuove avventure. Leolandia è infatti il primo e unico parco al mondo ad ospitare i Superpigiamini.

A stupire il pubblico ci sarà anche un nuovo show intitolato «Favola: il musical di Leolandia», un racconto fantastico e senza tempo, con principi e principesse, balli tra dame, cavalieri e creature fantastiche. Un cast di oltre 30 persone con sei brani originali, cinque coreografie e quattro numeri acrobatici, oltre a scenografie, con illusioni e giochi ottici creati grazie alla tecnologia di video mapping.

La stagione di divertimenti si aprirà sabato con sei aree tematiche e oltre 40 attrazioni adatte a tutte le età, i personaggi dei cartoni animati più amati da bambini come Masha e Orso, Peppa Pig e George per un’esperienza nel Mondo di Peppa Pig, il Trenino Thomas e Geronimo Stilton in pelliccia e baffi, insieme a tante avventure da vivere tra pirati e cowboy, fate e acrobati, con spettacoli e animazioni itineranti e giostre, senza dimenticare la storica Minitalia con i suoi 160 monumenti in miniatura, la fattoria, l’acquario e il rettilario.

