Lo spettacolo della Donizetti Night

In 50mila per la festa della lirica -Foto Quando la lirica diventa «pop» è ancora capace di attirare le masse. Il successo della Donizetti Night organizzata da Francesco Micheli ne è un esempio lampante.

La Donizetti Night trasforma la città in un palcoscenico all’aperto gigantesco, la stupenda serata di sabato 16 giugno fa il resto. In 50mila hanno invaso il centro cittadino, chiuso al traffico, per assistere agli 80 spettacoli in programma su 20 palchi diversi in ogni angolo di città bassa. Musica, danza, teatro e soprattutto lirica, all’insegna del maestro orobico Gaetano Donizetti, protagonisti per una sera che rimarrà nel ricordo di molti.

Per vedere questo video attiva javascript oppure utilizza un browser che supporta video HTML5

L’intervista a Francesco Micheli della Fondazione Donizetti, direttore artistico dell’evento.

Per vedere questo video attiva javascript oppure utilizza un browser che supporta video HTML5

Ecco le foto della serata.

Tudor

(Foto by Gian Vittorio Frau)

Micheli

(Foto by Gian Vittorio Frau)

Tudor

(Foto by Gian Vittorio Frau)

Dante da Camera

(Foto by Gian Vittorio Frau)

Tudor

(Foto by Gian Vittorio Frau)

gfd

(Foto by Roberto Vitali)

Il volo del Gufo

(Foto by Gian Vittorio Frau)

Il volo del Gufo

(Foto by Gian Vittorio Frau)

Spiaggia a BG

(Foto by Gian Vittorio Frau)

Sipario in piazza Dante

(Foto by Gian Vittorio Frau)

