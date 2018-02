Paddy Jones, la «vecchia che balla»

È lei la star a sorpresa di Sanremo I suoi occhi azzurro cielo guardano con curiosità le decine di telecamere, telefonini, microfoni che si trova puntati davanti. Ha una nuvola di capelli bianchi che le incorniciano il volto da nonnina premurosa e un look da rockettara, stivali neri e una giacca con ricami dorati, dentro la quale cerca di nascondere le sue mani, «sapete sono rovinate dal lavoro in giardino».

Paddy Jones, 83enne inglese, è una compassata signora inglese. Almeno fino a quando non indossa il suo vestito di scena, paillettes e brillantini, e comincia a piroettare in coreografie di salsa acrobatica. È diventata la star a sorpresa del festival, quando martedì sera ha fatto la sua comparsa sul palco dell’Ariston, chiamata da Lo Stato Sociale. È «la vecchia che balla» citata nel brano dei gruppo bolognese, ma lei non è una qualunque: Sarah Patricia Jones, suo vero nome, è una ballerina di salsa, conosciuta per aver vinto il talent spagnolo Tú sí que vales con il suo partner Nico, nel 2009. Cinque anni dopo sono stati protagonisti di Britain’s Got Talent e attualmente è detentrice del Guinness dei Primati come ballerina più anziana di salsa acrobatica. Chissà quanto si allena... «Allenarmi? Oh no! Io non mi alleno mai, ho troppe cose da fare. Devo curare il mio giardino», ribatte lei, con il suo fare molto british.

La salsa acrobatica è entrata nella sua vita quando molti appendono le scarpe al chiodo. «Da bambina danzavo, ma ho smesso quando mi sono sposata e sono diventata mamma. Non avevo mai fatto danza acrobatica, poi a 69 anni ho iniziato. Mio marito era morto, poco dopo il trasferimento in Spagna nel 2001 e così decisi di iscrivermi a un’accademia di danza». La stessa dove conobbe Nico, che l’ha portata sulla strada dell’acrobatico. Con il suo candore ammette che non conosceva i ragazzi de Lo Stato Sociale, «ma ora siamo amici veri! In tour con loro? Potrebbe essere interessante». Non ha segreti da svelare (”mangio molta cioccolata e zuccheri, e bevo latte e caffè”), ma la sua felicità è «vivere la vita e ballare. Sono molto felice di poter essere di ispirazione per le persone della mia età».

